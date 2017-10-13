مقتل اثنين من موظفي سجن بولاية كارولاينا الشمالية

قتل اثنان من موظفي سجن في كارولاينا الشمالية الامريكية اليوم أثناء محاولة هروب فاشلة نفذها سجناء شملت إضرام نار في السجن.

ونقلت (رويترز) عن إدارة السلامة العامة بالولاية قولها في تغريدة على تويتر إن: “مؤسسة باسكوتانك الإصلاحية في مدينة إليزابيث والتي تقع على مسافة تقل عن 80 كيلومترا جنوب نورفولك بولاية فرجينيا باتت تحت السيطرة” وذلك بعد أقل من ساعتين من إصدارها تحذيرا على مواقع التوصل الاجتماعي بشأن محاولة الهروب.

من جانبه قال كيث أكري وهو متحدث باسم إدارة الطوارئ في الولاية لـ رويترز عبر الهاتف: إن الشخصين اللذين قتلا أثناء محاولة الهروب هما موظفان في السجن.

كما تم نقل عشرة مصابين إلى مركز طبي لتلقي العلاج غير أن المستشفى لم توفر تفاصيل بشأن حالاتهم.

ومؤسسة باسكوتانك الإصلاحية سجن شديد التحصين للرجال ويوجد به نحو 729 نزيلا وفقا لإدارة السلامة العامة.