قتل نحو خمسين شخصا جراء عواصف مطرية وثلجية ضربت أفغانستان خلال الايام الثلاثة الماضية بينهم 25 من رعاة الاغنام.
ونقلت /رويترز/ عن المتحدث باسم ادارة مكافحة الكوارث الافغانية عمر محمدي قوله: //ان من بين القتلى 11 شخصا لقوا حتفهم في حوادث منفصلة بعد أن تسببت الامطار الغزيرة في انهيار أسطح فى كابول// اضافة الى اصابة 44 اخرين فى حوادث مرتبطة بالاحوال الجوية.
مقتل العشرات بعواصف ثلجية فى أفغانستان
قتل نحو خمسين شخصا جراء عواصف مطرية وثلجية ضربت أفغانستان خلال الايام الثلاثة الماضية بينهم 25 من رعاة الاغنام.