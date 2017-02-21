مقتل العشرات بعواصف ثلجية فى أفغانستان

قتل نحو خمسين شخصا جراء عواصف مطرية وثلجية ضربت أفغانستان خلال الايام الثلاثة الماضية بينهم 25 من رعاة الاغنام.

ونقلت /رويترز/ عن المتحدث باسم ادارة مكافحة الكوارث الافغانية عمر محمدي قوله: //ان من بين القتلى 11 شخصا لقوا حتفهم في حوادث منفصلة بعد أن تسببت الامطار الغزيرة في انهيار أسطح فى كابول// اضافة الى اصابة 44 اخرين فى حوادث مرتبطة بالاحوال الجوية.