مقتل العشرات من مرتزقة النظام السعودي في الجوف ومأرب وتعز

استشهد مواطن يمني وجرح 3 آخرين، بينما فُقد اثنان جراء غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، وقال مصدر محلي: إن طيران العدوان السعودي شن غارة جوية استهدفت مزرعة أحد المواطنين بمديرية التحيتا، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين في حصيلة أولية، فيما استهدفت غارة أخرى مزرعة بمديرية التحيتا ما أدى لاستشهاد مواطن وجرح ثلاثة آخرين، وفقدان اثنين من المواطنين.

وفي صعدة، أصيب يمنيان أثر غارة لطيران العدوان على منطقة آل عقاب، فيما استشهد في وقت سابق مواطنان اثنان من البدو إثر غارة استهدفت سيارة بمنطقة العقيق في مديرية كتاف.

إلى ذلك، قتل وأصيب عدد كبير من مرتزقة النظام السعودي في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظات الجوف ومأرب وتعز، وقال مصدر عسكري: إن وحدات من الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوماً على مواقع مرتزقة العدوان في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير منهم، كما شوهدت سيارات الإسعاف وهي محملة بقتلى وجرحى من المرتزقة تم نقلهم إلى مستشفى الحزم.

كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعاً للمرتزقة خلف جبل فاطم في حريب القراميش في محافظة مأرب محققة إصابات في صفوفهم، فيما أحبطت وحدات الجيش اليمني محاولة تسلل لمرتزقة بني سعود في مديرية الصلو في تعز ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

واستهدف الجيش اليمني أيضاً تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي قبالة معسكر البقع في نجران بقذائف المدفعية ودمروا لهم آلية بعبوة ناسفة قبالة جبال عليب، هذا في وقت تمّ فيه قنص أربعة جنود سعوديين آخرين في قريتي حامضة الشمالية والجنوبية بجيزان.

في الأثناء، أطلق الجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخ من نوع زلزال2 على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في فرضة نهم بمحافظة صنعاء. ولقي 12 عسكرياً إماراتياً مصرعهم أول أمس في عملية استدراج نوعية لأربع مدرعات كانوا يستقلونها في جبهة موزع، وأفاد مصدر عسكري عن مصرع 12 عسكرياً إماراتياً بينهم ضباط في عملية الاستدراج النوعية في موزع، كما تمّ تدمير 4 مدرعات إماراتية و4 آليات للمرتزقة، مشيراً إلى أن العدوان دفع بالمرتزقة تحت غطاء جوي مكثف بمختلف أنواع الطيران لإخراج القتلى الإماراتيين من ساحة المعركة في جبهة موزع، مضيفاً: إن الجيش اليمني واللجان الشعبية يفرضون حصاراً على القوات الإماراتية التي تم استدراجها في موزع ويمنعون المرتزقة من التقدم، موضحاً إن طائرات العدوان السعودي قصفت المرتزقة بقنابل عنقودية وقتل وجرح منهم أعداداً كبيرة أثناء محاولاتهم التراجع والانسحاب في موزع.

وكالات