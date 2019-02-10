مقتل امرأة وأربعة أطفال بسبب حريق في مقاطعة روسية

أعلن المركز الإقليمي لمكتب التحقيقات الفدرالي الروسي في بيان اليوم الأحد 10 شباط عن مقتل امرأة وأربعة أطفال جراء حريق وقع في منزل خاص ليلة الأحد في قرية “بولويكا كراسنوزيرسكي”، بمقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية.

وأفاد المركز: “حوالي الساعة الساعة 9 مساء بتوقيت موسكو، وقع حريق في مبنى سكني خاص يقع في قرية “بولويكا كراسنوزيرسكي” بمقاطعة نوفوسيبيرسك.

وتابع: “بعد إخماد الحريق، تم العثور على جثث امرأة مواليد عام 1982 وأربعة أطفال صغار مواليد أعوام 2013 و2015 و2016 و2018 “، وأضاف البيان: “في الوقت الراهن، يقوم المحققون من الإدارة الإقليمية للجنة التحقيق الروسية بتفتيش مكان الحادث لمعرفة سبب الحريق”.