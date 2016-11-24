مقتل انتحاريتين نفذتا هجوماً شمالي الكاميرون

أفادت السلطات الكاميرونية اليوم الخميس بأن فتاتين انتحاريتين نفذتا هجوماً هو الرابع خلال أسبوع قرب الحدود مع نيجيريا، ويعتقد أن الفتاتين من جماعة “بوكو حرام”.

وقال بابيلا أكاو قائد شرطة منطقة مايو- سافا: “انفجرت قنبلة في منطقة مورا.. ما أسفر عن مقتل إحدى الفتاتين وإصابة أربعة آخرين على الأقل”… “وقتل سكان محليون الفتاة الثانية قبل أن تفجر القنبلة الثانية”.

وتسبب مقاتلو بوكو حرام في مقتل آلاف الأشخاص خلال سعيهم لإقامة “دولة إسلامية” في شمال شرق نيجيريا، كما شنت الجماعة هجمات في بلدان مجاورة لنيجيريا مثل تشاد والنيجر والكاميرون، واستخدم المتشددون مرارا النساء والأطفال لتنفيذ هجماتهم.

وقال أكاو: ” دخلت الفتاتان البالغتان 13 و18 عاما البلدة صباح الخميس قاصدتين أحد الأسواق، لكن نقطة تفتيش أمنية تمكنت من رصدهما”.. “وكانتا متجهتين إلى السوق دون ارتداء حذاء.. ما لفت الأنظار إليهما”.

ونفذ انتحاريون مرارا هجمات مماثلة في منطقة مورا الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود بين نيجيريا والكاميرون.