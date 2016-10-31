مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة آخر في اشتباكات بمحافظة هكاري

قتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب آخر بجروح اليوم في اشتباكات مع مسلحين بمحافظة هكاري جنوب شرق تركيا.

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية تركية قولها أن الاشتباكات وقعت بين جنود أتراك ومسلحين من حزب العمال الكردستاني خلال تنفيذ عملية عسكرية في مقاطعة داغليغا وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخر بجروح مضيفة أن أربعة من مسلحي الحزب قتلوا خلال الاشتباكات”.

وكان ثلاثة جنود أتراك قتلوا وأصيب خمسة آخرون بجروح فى هجوم بقذائف الهاون السبت في هكاري.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار في المناطق الجنوبية الشرقية بسبب الحملة العسكرية التي يشنها النظام التركي منذ أكثر من عام هناك وكذلك العمليات القمعية التي ينفذها ضد المواطنين الأتراك ووسائل الإعلام الرافضة لسياساته إضافة إلى دعمه الإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية.