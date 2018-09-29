مقتل ثلاثة يمنيين جراء غارتين للعدوان السعودي في حجة والحديدة

قتل ثلاثة يمنيين وأصيب آخرون فجر اليوم جراء غارات لطيران العدوان السعودي على مواقع مدنية في محافظتي حجة والحديدة.

وأفاد موقع (المسيرة نت) اليمني “بأن طيران العدوان شن غارتين إحداهما استهدفت سيارة مواطن في منطقة بني حسن بمديرية عبس ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث وفي الحديدة شن غارة أخرى على مديرية المنيرة ما أدى الى استشهاد مواطن واصابة آخر”.

بدوره استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية الليلة الماضية بصاروخين بالستيين محليي الصنع تجمعات لجنود النظام السعودي في قطاع جيزان.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله: إن “القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ (زلزال1) محلي الصنع على تجمعات للجنود السعوديين في تبة الرشاش قبالة جبل دخان بعد إطلاقها صاروخا آخر مماثلا على تجمعات للجنود السعوديين خلف جبل الدود وحققت إصابات مباشرة في الموقعين.

ويأتي هذان الاستهدافان في إطار عمليات الرد التي ينفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية على جرائم النظام السعودي وحلفائه بحق المدنيين اليمنيين وعدوانهم المستمر على اليمن منذ آذار عام2015.