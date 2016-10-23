مقتل ثمانية أشخاص جراء فياضانات في هندوراس

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في هندوراس جراء فيضانات وانهيار مبان تسببت بها أمطار غزيرة هطلت خلال الأيام الأخيرة في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم فرق الإنقاذ اوسكار تريمينيو قوله “ان رجال الإغاثة عثروا على جثتين جرفهما نهر شولوتيكا في العاصمة تيغوسيغالبا وعلى جثة ثالثة في النهر نفسه على بعد نحو ثلاثين كيلومترا غلى شمال شرق الموقع نفسه”.

كما تم العثور على جثتين في انقاض منزلين انهارا بسبب الأمطار في تيغوسيغالبا وثلاث جثث أخرى في آل بارايسو شرق البلاد.

وأدت الأحوال الجوية السيئة إلى فيضان الأنهار وإلى سيول كبيرة في البلاد.

وكان 16 شخصا قتلوا خلال فيضانات شهدتها مناطق في جنوب شرق الولايات المتحدة الأميركية في مثل هذا الشهر من العام الماضي.