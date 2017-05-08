مقتل ثمانية إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية

قتل ثمانية إرهابيين فى تبادل لإطلاق النار مع قوات من الشرطة المصرية خلال محاولة القبض عليهم في منطقة سفاجا سوهاج في مصر.

وقال مصدر أمني مصري لوكالة أنباء الشرق الأسط.. إن “معلومات وردت إلى ضباط قطاع الأمن الوطنى أكدتها التحريات السرية مفادها اختباء عدد من العناصر الإرهابية داخل أحد الأوكار بطريق سفاجا.. سوهاج”.

وأوضح المصدر الأمنى أن تبادل إطلاق النار بين عناصر الشرطة والإرهابيين أسفر عن مقتل ثمانية من الإرهابيين الذين ضبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أمس الأول مقتل ارهابيين اثنين فى تبادل لاطلاق النار مع الشرطة فى مدينة طنطا.

وتشهد مصر هجمات ارهابية يقوم بها تنظيما “داعش” و”الاخوان المسلمين” الارهابيان تستهدف مراكز الجيش والشرطة.