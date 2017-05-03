مقتل ثمانية وإصابة آخرين بينهم جنديان أميركيان حصيلة تفجير وسط كابول

ازدادت حصيلة قتلى التفجير الذي استهدف موكبا للقوات الأجنبية قرب السفارة الأميركية وسط العاصمة الافغانية كابول اليوم إلى ثمانية إلى جانب إصابة 25 آخرين بينهم جنديان أميركيان.

ونقلت ا ف ب عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش قوله.. إن التفجير الذي استهدف “موكب القوات الأجنبية الذي كان يمر في المكان أوقع 8 قتلى و 25 جريحا أغلبهم من المدنيين”.

من جهته أشار مصدر امني أفغاني إلى أن الهجوم نفذ بواسطة سيارة مفخخة واستهدف “موكبا أميركيا كان يقوم بدورية قرب السفارة الأميركية والمقر العام لقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان” مشيرا إلى سقوط ثمانية قتلى و22 جريحا كلهم من المدنيين بينما أصيب جنديان اميركيان بجروح طفيفة.

ولم تعلن إي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.