مقتل ثمانية يمنيين في غارة لطيران العدوان السعودي على صعدة

قتل ثمانية يمنيين وأصيب خمسة آخرون جراء غارة لطيران العدوان السعودي اليوم على مديرية سحار بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله: إن “طيران العدوان استهدف منزلا في منطقة آل الصيفي بمديرية سحار ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة خمسة آخرين بينهم أطفال ونساء”.

وكان مصدر فى محافظة صعدة أعلن في وقت سابق اليوم مقتل مواطن يمني وتدمير منزل وحفارة مياه بغارة لطيران العدوان على منطقة ال الصيفي في مديرية سحار بالمحافظة.

ويواصل تحالف العدوان الذي يقوده نظام بني سعود قصفه الجوي والصاروخي مستهدفا أماكن متفرقة بمديريات محافظة صعدة مخلفا أضرارا مادية جسيمة فيها.

وكان يمنيان قتلا وجرح ثلاثة آخرون أمس بقصف لقوات النظام السعودي على صعدة وانفجار قذيفة من مخلفاته في محافظة حجة.

إلى ذلك أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صاروخا باليستيا من طراز “بدر1” على مطار جيزان جنوب السعودية.

وأكد مصدر في القوة الصاروخية استهداف المطار وتحقيق إصابة مباشرة فيه.

ويأتي هذا الاستهداف بعد يوم من قصف طيران الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية اليمنية مصفاة شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض.