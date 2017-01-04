مقتل جنديين أمميين مغربيين بهجوم مسلح في إفريقيا الوسطى

قتل جنديان مغربيان ينتميان إلى القوات المسلحة الملكية العاملة ضمن البعثة الأممية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وجرح جندي آخر بهجوم مسلح وقع في مدينة بريا شمال شرق العاصمة بانغي.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، بأن جماعة مسلحة مجهولة هاجمت، الثلاثاء، دورية لتجريدة القوات المسلحة الملكية العامة ضمن بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) أثناء خفر أفراد الدورية لقافلة لوجستية أممية جنوب شرق مدينة بريا، مكان نشر التجريدة المغربية.

يذكر أن بعثة “مينوسكا” أنشئت في الـ10 من أبريل/نيسان 2014، بموجب قرار أممي، وذلك بعد تدهور الحالة الأمنية في جمهورية إفريقيا الوسطى، بهدف وقف العنف المتصاعد بالبلد.