مقتل جنديين تركيين في اشتباك بمحافظة تونجلي شرق تركيا

قتل جنديان تركيان اليوم في اشتباك بمحافظة تونجلي شرق تركيا.

ونقلت رويترز عن مصادر امنية تركية قولها إن “الجنديين قتلا في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني”.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب الحملة العسكرية المتواصلة التي يشنها النظام التركي على محافظات جنوب شرق تركيا والعمليات القمعية التي ينفذها ضد المواطنين الأتراك ووسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني الرافضين لسياساته الرامية إلى السيطرة على مؤسسات الدولة وإخضاعها له بشكل كامل إضافة إلى دعمه الإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية.