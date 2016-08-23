مقتل جندي أمريكي جنوب أفغانستان

أعلنت قوات حلف شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة عن مقتل جندي أمريكي خلال عملية ضد حركة طالبان قرب عاصمة ولاية هلمند جنوب أفغانستان.

وقال الحلف “قتل عنصر من القوات الأمريكية إثر إصابته بجروح خلال عمليات قرب لشكر كاه في هلمند اليوم” مشيرا إلى إصابة جندي أمريكي آخر وستة جنود أفغان أيضا بجروح.

وأضاف بيان الأطلسي أن العنصر الأمريكي “قتل أثناء قيامه بتدريب ومساعدة في الأنشطة مع نظرائه الأفغان ضمن سلطة حلف الأطلسي حين تعرضت دوريتهم لانفجار عبوة يدوية الصنع”.

ويأتي ذلك بعد إعلان حلف شمال الأطلسي الاثنين عن نشر حوالى مئة جندي أمريكي في لشكر كاه، للمساعدة في وقف تقدم طالبان مع اشتداد المعارك.

وهذا هو أول تدخل أمريكي بارز في المدينة منذ انسحاب القوات الأجنبية من هذه الولاية عام 2014.