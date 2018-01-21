مقتل خمسة أشخاص بهجوم مسلح على فندق في كابول

قتل خمسة أشخاص على الأقل في الهجوم الذي استهدف فندق انتركونتيننتال في العاصمة الأفغانية كابول ولا يزال مستمرا حتى الآن وذلك بحسب حصيلة أولية مرشحة للارتفاع أوردتها الاستخبارات الأفغانية.

ونقلا عن مصدر في الاستخبارات الأفغانية, فإنه جرى إخلاء ثمانية وأن المحاولات لا تزال مستمرة لطرد آخر المهاجمين الذي لا يزال موجودا بداخله مع عدد من الرهائن.

والفندق الواقع على إحدى التلال غرب كابول كان غارقا في الظلام وتتصاعد النيران من سطحه.

بدأ الهجوم بتفجير أفسح المجال أمام المسلحين ثم قطعت الكهرباء وأضرم المسلحون النار في الطابق الرابع من الفندق قبل أن يتحصنوا في الطابق الثاني بحسب مصادر أمنية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ويعتبر فندق انتركونتيننتال هو واحد من فندقين رئيسيين في كابول ويقع على مرتفع ويخضع لحراسة مشددة كونه يستضيف نشاطات ومؤتمرات يحضرها مسؤولون في الحكومة وتعرض هذا الفندق لهجوم من قبل مسلحي طالبان عام 2011.