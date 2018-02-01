مقتل خمسة جنود سعوديين في جيزان

قتل خمسة جنود سعوديين اليوم برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية اليمنية فى جيزان في حين واصل طيران العدوان شن غاراته على عدد من المحافظات اليمنية مخلفا أضرارا كبيرة.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله “إن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص خمسة جنود سعوديين في قريتي حامضة وقمر وفي تبة الخزان بقرية قوى وموقع الفريضة بجيزان” إضافة لتدمير آلية عسكرية.

وفي نجران ذكر المصدر نفسه أن مدفعية الجيش تمكنت من تدمير دبابة في موقع السديس.

وأمس تم قنص ثلاثة جنود سعوديين في تبة الخزان بقرية قوى وفي قرية حامضة في جيزان.

وفي إطار ردها على العدوان السعودي أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخا من نوع /زلزال1/ على تجمعات مرتزقة العدوان في الضباب بمحافظة تعز خلف خسائر في صفوف المرتزقة وعتادهم العسكري.

إلى ذلك واصل العدوان السعودي شن غاراته اليوم مستهدفا بـ 31 غارة محافظات حجة والحديدة والعاصمة صنعاء وتعز مخلفا أضرارا بالممتلكات العامة والبنى التحية.