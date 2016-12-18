مقتل سائحة كندية في هجوم الكرك جنوب الأردن

أكد مصدر أمني أردني، اليوم الأحد، أن خمسة أشخاص بينهم سائحة كندية قتلوا في الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون على مركز أمني ودوريات للشرطة في الكرك جنوبي الأردن.

وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، لوكالة “فرانس برس” بين قتلى الهجوم المسلح في الكرك أربعة عناصر أمن وسائحة كندية”. وأضاف أن “تسعة آخرين بينهم عناصر من الشرطة أصيبوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مركز أمن مدينة الكرك (118 كم جنوب عمان) وبعض دوريات الشرطة”.

وأكد أن “الأجهزة الأمنية لاحقت المسلحين الذي تحصنوا في قلعة الكرك”، مشيرا إلى “إرسال تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث”.