الشريط االاخباريدولي مقتل سائح أمريكي جراء سقوط منطاد في الأقصر بمصر 2018/01/05 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet قتل سائح امريكي وأصيب 7 آخرون صباح اليوم إثر سقوط منطاد في مدينة الأقصر جنوب الصعيد في مصر كان يحمل 21 شخصا. وأفاد موقع المصري اليوم بأن سوء الأحوال الجوية تسبب بحادث سقوط المنطاد وعلى متنه سياح ضمن ركابه لافتا الى نجاة 12 من ركاب المنطاد. اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات