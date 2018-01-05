مقتل سائح أمريكي جراء سقوط منطاد في الأقصر بمصر

قتل سائح امريكي وأصيب 7 آخرون صباح اليوم إثر سقوط منطاد في مدينة الأقصر جنوب الصعيد في مصر كان يحمل 21 شخصا.

وأفاد موقع المصري اليوم بأن سوء الأحوال الجوية تسبب بحادث سقوط المنطاد وعلى متنه سياح ضمن ركابه لافتا الى نجاة 12 من ركاب المنطاد.