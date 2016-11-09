مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في تفجير إرهابي جنوب بغداد

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بتفجير إرهابي اليوم في منطقة البياع جنوب العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية /واع/ عن مصدر أمني عراقي قوله: أن عبوة ناسفة انفجرت داخل حاوية للنفايات بالقرب من محال تجارية بمنطقة البياع ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

من جهة أخرى أعلن مصدر أمنى في محافظة نينوى أن قوات مكافحة الإرهاب قضت على 10 انتحاريين إرهابيين يستقلون سيارات مفخخة حاولوا استهداف حي عدن.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات العراقية المشتركة عمليات تحرير محافظة نينوى من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي منذ الـ17 من تشرين الأول الماضي.