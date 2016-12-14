مقتل شخص وفقدان 8 آخرين قبالة سواحل اليابان

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الأربعاء، أن سفينة صيد جنحت قبالة سواحل الأرخبيل، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وفقدان الثمانية الآخرين.

وصرح متحدث باسم خفر السواحل إن السفينة “دايفوكومارو” المعدّة لصيد سرطانات البحر، والبالغ وزنها 76 طنا، جنحت في بحر اليابان قبالة سواحل مقاطعة شيمين، مشيرا إلى أن أفراد الطاقم وعددهم تسعة اعتبروا جميعا في بادئ الأمر في عداد المفقودين.

ولاحقا أوضح متحدث آخر أن مروحية تابعة لخفر السواحل رصدت بعد خمس ساعات من الحادث شخصا عائما على سطح الماء ووجهه إلى الأسفل، فنقلته إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاته.