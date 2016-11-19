مقتل شرطي سعودي برصاص مجهولين في الدمام شرق السعودية

قتل شرطي للنظام السعودي برصاص مجهولين فجر اليوم شمال غرب مدينة الدمام الواقعة شرق السعودية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية قوله أن: «الشرطي في قوات أمن المنشآت عادل بهلول خردلي تعرض لإطلاق نار من مصدر مجهول بعد ترجله من سيارته بحي النور شمال غرب مدينة الدمام ما أدى إلى مقتله».

وكان 4 عناصر من شرطة نظام بني سعود قتلوا في الظروف ذاتها في أيلول وتشرين الأول الماضيين شرق السعودية.

يذكر أن مناطق شرق السعودية شهدت في العام 2011 احتجاجات شعبية للمطالبة بإصلاحات اجتماعية ودستورية إلا أن سلطات نظام بني سعود قمعت تلك الاحتجاجات بشدة ما أدى إلى مقتل واعتقال عشرات الأشخاص.