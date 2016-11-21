مقتل شرطي وإصابة اثنين في إطلاق نار بولايات تكساس وميزوري وفلوريدا

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل ضابط شرطة في ولاية تكساس وإصابة آخر في ميزوري وثالث في فلوريدا.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها ان بنجامين ماركوني البالغ من العمر 50 عاماً قتل بالرصاص وهو جالس داخل سيارة دورية أمام مقر شرطة المدينة.

وقال قائد الشرطة وليام مكمانوس إن المهاجم أوقف سيارته خلف سيارة ماركوني وترجل وأطلق النار على الضابط عبر النافذة فأرداه قتيلا.

وتلاحق الشرطة المشتبه به الذي قتل الضابط في مدينة سان انطونيو بولاية تكساس.

وفي حادث منفصل أصيب شرطي ثان في ولاية ميزوري بطلق ناري وقتل المهاجم في تبادل اطلاق النار مع قوات الأمن.

وفي جزيرة سانيبل بولاية فلوريدا أصيب شرطي ثالث بعيار ناري في الكتف.

وسبق أن تعرض رجال الشرطة الامريكيون للعديد من حوادث إطلاق النار حيث قتل خمسة منهم في الثامن من تموز الماضي بإطلاق نار في مدينة دالاس خلال مظاهرة احتجاجية على مقتل رجلين من أصول افريقية.

وقتل 57 من ضباط الشرطة الأمريكية في حوادث إطلاق نار خلال العام الجاري بزيادة بنسبة 68 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.