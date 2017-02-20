مقتل ضابط بتفجير قرب حلبة لمصارعة الثيران في كولومبيا

أكد رئيس بلدية بوغوتا إنريكي بيبيانوس الأحد 19 شباط مقتل شرطي وإصابة العشرات جراء تفجير هز وسط العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وكتب بيبيانوس على حسابه على “تويتر”: “آسف لمقتل الشرطي جون آيرير، جراء التفجير الذي هز منطقة ماكارينا قرب حلبة لمصارعة الثيران”.

وأكد مكتب رئيس البلدية إصابة 31 شخصا على الأقل، معظمهم من ضباط الشرطة، خلال استعدادهم لمواجهة احتجاجات، مؤكدا أن اثنين منهم إصابتهم خطيرة. وطوقت الشرطة مكان التفجير بشكل كامل.

ويحتشد المئات من المحتجين في بوجوتا كل أسبوع للتظاهر ضد مصارعة الثيران، التي استؤنفت الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أربعة أعوام.