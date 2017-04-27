مقتل ضابط شرطة مصري بانفجار عبوة ناسفة في العريش

قتل ضابط في الشرطة المصرية وأصيب عنصران اخران بانفجار عبوة ناسفة في مدينة العريش شمال سيناء.

وذكر مصدر أمني مصري أن ارهابيين زرعوا عبوة ناسفة انفجرت خلال مرور مدرعة للشرطة بالقرب من شارع جسر الوادي في مدينة العريش.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع المصرية أن وحدات الجيش واصلت ملاحقة العناصر التكفيرية والاجرامية وسط سيناء والقت القبض على 5 من المشتبه بهم ودمرت 3 أوكار وعربتين و3 دراجات نارية للارهابيين.

وكان الجيش المصري دمر أمس اوكارا وكميات من المواد المتفجرة للمجموعات الارهابية خلال حملة مداهمة وتمشيط شمال سيناء.