مقتل طفلين يمنيين في قصف لمرتزقة بني سعود أحياء غرب تعز بالقنابل العنقودية

قتل طفلان يمنيان جراء قصف مرتزقة نظام بني سعود أحياء سكنية غرب محافظة تعز وذلك بالتزامن مع غارات لطيران العدوان على عدد من المناطق اليمنية مستخدما قنابل عنقودية خلفت خسائر بالممتلكات العامة والخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر يمني قوله إن “طفلين يمنيين قتلا جراء قصف مرتزقة نظام بني سعود أحياء سكنية في المناطق المحاذية للمطار القديم غرب محافظة تعز”.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي استهدف بسلسلة غارات مستخدما في بعضها قنابل عنقودية مناطق الروزة والمدفون والعقران والجنادبة وجبل الصمع وجبل ظفار بمحافظة صنعاء ومديرية صرواح في محافظة مأرب وجبل المرحة بمحافظة عمران ومديرية عسيلان في محافظة شبوة.

من جهة اخرى ذكر المصدر اليمني أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدوا اليوم لزحف مرتزقة نظام بني سعود بمديرية عسيلان تحت غطاء جوي مكثف لطيران العدوان مؤكدا مقتل 18 منهم بينهم متزعمون وإصابة العشرات.

وذكر المصدر أنه تم قنص 3 جنود سعوديين واخر من مرتزقة العدوان في مركز عفرة وتلة الرمضة في جيزان وفي موقعي الطلعة والفواز بنجران وتدمير آلية سعودية في مرتفعات موقع رجلاء غرب الشرفة وتحصينات واليات بمديرية الوزاعية وجنوب الحريقية بذباب ومنطقة عصيفرة في محافظة تعز.