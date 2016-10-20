مقتل عاملين وإصابة 16 آخرين في حريق بمحطة نفطية بمملكة آل سعود

أقرت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس بمقتل اثنين من عمالها جراء إصابات لحقت بهم إثر اندلاع حريق في محطة الوسيع للنفط في وسط المملكة.

وقالت الشركة يوم الخميس على صفحتها الرسمية على موقع تويتر “ببالغ الحزن والأسى وفاة شخصين وإصابة 16 من العاملين في مرفق الوسيع.”

ولم تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل بشأن الضحايا.