مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير عتادهم بريف حمص

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات مكثفة على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقتي القريتين وتدمر بريف حمص الشرقي والجنوبي الشرقي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

مصدر عسكري ذكر أن وحدات من الجيش نفذت عمليات على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي التنظيم في منطقة جرف أم الرمان وفتحة المحسة ومنطقة جبل ابن عرصان الباردة وشرق القريتين إلى الجنوب الشرقي من مدينة حمص وكذلك شرق تدمر بريفها الشرقي.

وأسفرت العمليات عن القضاء على أعداد من الإرهابيين وإصابة عدد منهم وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

هذا ودمرت وحدات من الجيش أمس الأول آليات وعربات بعضها مزودة برشاشات في عملياتها على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” جنوب جبل الابتر والباردة وشرق مدينة القريتين ومحيط سد القريتين جنوب شرق مدينة حمص.