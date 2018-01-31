مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في اليمن

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم إثر استهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعاتهم في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف بالجوف في حين تم قنص ثمانية في مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله: “إن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعاً لمرتزقة العدوان بمنطقة المهاشمة وباتجاه جبل حام الأسفل بمديرية المتون وفي تبة الجملي ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوفهم”.

كما قنصت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية ثمانية من مرتزقة العدوان السعودي في مديرية صرواح بمأرب اضافة الى تدمير آلية عسكرية تحمل مدفع رشاش عيار 23 بصاروخ موجه في المهاشمة بالمديرية نفسها.

وقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في كمين للجيش واللجان الشعبية شرق مديرية المتون بمحافظة الجوف.