مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي قبالة نجران

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون اليوم بينهم قياديون خلال وقف زحف لهم في صحراء البقع قبالة نجران جنوب غرب السعودية.

وأوضح مصدر عسكري لـ المسيرة نت أن “الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منطقة أضيق في صحراء البقع رغم مساندة طيران العدوان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم قياديون” مؤكداً أن وحدة الهندسة تمكنت من تدمير طقم بعبوة ناسفة خلال كسر الزحف.

وأضاف المصدر: “أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص 3 من مرتزقة العدوان السعودي قبالة جبل الدود في جيزان”.

وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية شنوا أمس عملية عسكرية على مواقع المرتزقة في صحراء البقع ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم كما تم قنص اثنين من المرتزقة قبالة جبل الدود في جيزان.