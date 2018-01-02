مقتل عدد من مرتزقة النظام السعودي في عسير

قتل عدد من جنود ومرتزقة عدوان نظام بني سعود خلال عمليات نفذتها وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية في أماكن مختلفة من اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ” عن مصدر عسكري قوله:” إن وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية عثرت على 13 جثة لجنود تابعين لنظام بني سعود قضوا في مواجهات مع الجيش جرت في منطقة مجازة في عسير خلال الساعات الماضية”.

كما تمكنت وحدة القناصة في الجيش اليمني واللجان الشعبية من قنص أربعة جنود سعوديين في جبل الدخان وشرق موقع المعنق وفي موقع الكرس بجيزان وقضت على عدد منهم أثر إحباطها محاولة تسللهم في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج وقصفها لتجمعاتهم قبالة منفذ الخضراء في نجران.

وفي السياق ذاته أوقعت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان بعد إطلاقها صاروخا من نوع “زلزال1” على تجمعاتهم في نهم بمحافظة مأرب.