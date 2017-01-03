مقتل عشرات الإرهابيين من «داعش» في دير الزور

أكد مصدر عسكري في مدينة دير الزور، مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” وتدمير منصات إطلاق صواريخ لهم.

وأفاد المصدر، بأن حامية مطار دير الزور العسكري اشتبكت خلال الساعات الماضية مع إرهابيين من تنظيم “داعش” على طول الساتر الشرقي للمطار و”أوقعت العديد منهم قتلى ومصابين بينما لاذ الآخرون بالفرار”.

وفى مدينة دير الزور تأكد وفقاً للمصدر العسكري “تدمير منصات إطلاق صواريخ وتحصينات لإرهابيي التنظيم والقضاء على عدد منهم وذلك برمايات ونيران من سلاحي المدفعية والدبابات في الجيش العربي السوري على بؤرهم وتجمعاتهم في حيي الصناعة والجبيلية”.