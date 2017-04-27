مقتل قيادي في “داعش” الإرهابي بالموصل

أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت عن مقتل عشرات الإرهابيين بينهم قيادي في المدينة القديمة ب‍الموصل، فيما أشار إلى اقتراب قواته حوالي 300م من جامع النوري في الجانب الأيمن من المدينة.

وفي بيان ذكر جودت أن قطعات الشرطة شنت هجمات محدودة واقتربت مسافة 300م عن جامع النوري من جهة قضيب البان، لافتا إلى مقتل عشرات الإرهابيين بينهم القيادي أبو فيصل الجبوري.

كما أضاف أنه تم تدمير ثماني دراجات نارية ملغمة وثلاث عجلات مفخخة في منطقة الفاروق وتطهير خمسة ممرات لإخلاء المدنيين من العبوات والأفخاخ في منطقة باب جديد.

وأشار جودت إلى أن الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الإنسانية لإغاثة النازحين في منطقة الجوسق وقدمت 6000 سلة غذائية متنوعة”.