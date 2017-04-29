مقتل ما يسمى المسؤول الأمني عن ريف تلعفر في تنظيم “داعش” الإرهابي شمال العراق

أعلنت مصادر عراقية اليوم مقتل ما يسمى المسؤول الأمني عن ريف تلعفر في تنظيم “داعش” الإرهابي بقصف جوي غرب مدينة الموصل شمال العراق.

وقالت المصادر لموقع السومرية نيوز العراقي.. إن “قصفاً جوياً استهدف مضافة في أطراف قضاء تلعفر غرب الموصل أسفر عن مقتل الإرهابي أبو جابر الروسي وهو المسؤول الأمني عن ريف تلعفر في تنظيم داعش”.

وأشارت المصادر إلى أن القصف أدى إلى مقتل العديد من الإرهابيين من مرافقي الروسي.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية مدعومة بفصائل الحشد الشعبي تواصل عملياتها القتالية لتحرير ما تبقى من مناطق الساحل الأيمن من مدينة الموصل في محافظة نينوى شمال البلاد في الوقت الذي تحاصر فصائل الحشد قضاء تلعفر غرب المدينة تمهيدا لتحريره من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي محافظة صلاح الدين شمال شرق بغداد قضت قوة من الحشد الشعبي العراقي على إرهابيين انتحاريين اثنين بعد نصب كمين لهما جنوب مدينة تكريت وفقا لمصدر عراقي.

إلى ذلك أعلن مصدر أمني عراقي اليوم عن تحرير 36 مختطفا كان يحتجزهم تنظيم “داعش” الإرهابي بينهم 27 طفلا مبينا ان جميع المختطفين من قضاء سنجار شمال العراق.

من جهة أخرى أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي اليوم مسؤوليته عن التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة الذي وقع في حي الكرادة في العاصمة العراقية بغداد مساء أمس وقتل فيه شخصان وأصيب أربعة آخرون.