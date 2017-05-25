مقتل متزعمين من “داعش” الإرهابي في دير الزور

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد من الطيران الحربي عربتين ومقر قيادة لتنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور.

مصدر ميداني ذكر أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري بعد معلومات دقيقة نفذ ضربات جوية على مقر يجتمع فيه عدد من متزعمي “داعش” الإرهابي في حي العرضي، ما أسفر عن تدميره بالكامل ومقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين.

وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش دمرت برمايات مركزة عربتي “بي أم بي” للتنظيم عند كازية الشام على طريق المالحة وفي حي الحويقة بمدينة دير الزور.

كما كبدت مدفعية الجيش تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر بالأفراد والعتاد الحربي في محيط تل بروك عند جسر الرقة وقرية عياش وأحياء الحويقة والصناعة والحميدية.

كذلك تم تدمير دشمة يتحصن فيها عدد من إرهابيي التنظيم في محيط البانوراما قرب كازية الإيمان.