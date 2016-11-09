أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم مقتل متزعم إحدى المجموعات الإرهابية الموالية لتنظيم “داعش” في تونس.

ونقلت فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: أن الوحدات العسكرية تمكنت أمس بعد ملاحقة مجموعة مسلحة عند جبل السلوم بولاية القصرين من القضاء على الإرهابي المدعو طلال السعيدي متزعم إحدى المجموعات الإرهابية الموالية لتنظيم داعش”.

وكان مجلس الأمن القومي التونسي صدق أول أمس على إستراتيجية وطنية

لمقاومة التطرف والإرهاب في البلاد.

وفككت القوى الأمنية التونسية في الآونة الأخيرة عدة شبكات وخلايا إرهابية كانت تخطط لشن هجمات في البلاد إلى جانب قيامها بتجنيد أشخاص للانخراط في صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والمنطقة.