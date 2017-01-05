مقتل متزعم مجموعة إرهابية في الفلبين بايعت تنظيم “داعش” الإرهابي

قتلت قوات الأمن الفلبينية متزعم مجموعة إرهابية متطرفة نفذت هجمات ضد مدنيين وبايعت تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة الفلبينية أعلنت في بيان لها اليوم مقتل المدعو محمد جعفر مجيد مؤسس ومتزعم ما يسمى “حركة أنصار الخلافة” في الفلبين بعيد منتصف الليل في منتجع سياحي في جزيرة مينداناو بينما أوقف ثلاثة من اتباعه.

وأشار قائد شرطة المنطقة سيدريك تراين إلى أن الإرهابي مجيد كان مطلوبا في إطار اعتداءات بقنابل يدوية الصنع نفذت خلال احتفالات في القرى بالمنطقة وقال إن “إرهابيي الحركة يرفعون راية تنظيم داعش الإرهابي على قواعدهم”.

وأشار تراين إلى أن مجيد البالغ من العمر 32 عاما ظهر العام الماضي في تسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وقام فيه متزعمو مجموعات مسلحة بمبايعة تنظيم داعش الإرهابي.

من جهته حذر وزير الداخلية الفلبيني اسماعيل سوينو من ان ينفذ مؤيدو الإرهابي “مجيد” أعمالا انتقامية لمقتله خصوصا خلال احتفالات دينية مقررة خلال الشهر الحالي في الارخبيل.

وما يسمى حركة “أنصار الخلافة” هي إحدى التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تتواجد في مينداناو جنوب الارخبيل حيث قتل الجيش الفلبيني ثمانية من عناصرها في تشرين الثاني الماضي خلال تبادل لإطلاق النار في باليمبانغ مسقط رأس مجيد.