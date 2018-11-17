مقتل متظاهرة فرنسية خلال احتجاجات ضد غلاء المعيشة

قتلت متظاهرة فرنسية اليوم إثر دهسها بسيارة خلال محاولة السائق خرق الحاجز الذي وضعه المعتصمون المحتجون على سياسات الحكومة الاقتصادية في منطقة سافوا وسط شرق فرنسا.

وبحسب إذاعة “فرانس إنفو” فإن أحد سائقي السيارات حاول خرق الحاجز الذي وضعه المعتصمون ما أدى لمقتل متظاهرة كانت أمام الحاجز.

وبدأ محتجون فرنسيون في كل أنحاء البلاد تحركات شعبية واسعة النطاق اعتراضا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية وغلاء الأسعار وزيادة الضرائب.

وأطلق المتظاهرون على التحركات الشعبية اسم حركة “السترات الصفراء” نسبة للسترات التي يرتديها المواطنون الذين يقطعون الطرقات كما أنها تعتبر رمزا لاحتجاج السائقين على ارتفاع أسعار الوقود.

ويعترض المحتجون بشكل رئيسي على غلاء المعيشة وأيضا على ارتفاع أسعار المحروقات التي زادت بشكل كبير مؤءخرا بعد أن فرضت عليها الحكومة ضرائب إضافية.

ومن المتوقع أن تؤدي التحركات وقطع الطرقات إلى شلل كبير في حركة السير وستؤثر على حركة وسائل المواصلات العامة.

وكان عشرات آلاف الأشخاص تظاهروا في ايار الماضي في أغلب المدن الفرنسية تعبيرا عن عزمهم على التصدي لسياسة ماكرون الاقتصادية.