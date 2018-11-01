مقتل مرتزقة للعدوان السعودي وتدمير مدرعة لهم في الجوف

دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم مدرعة وآليتين عسكريتين لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة الجوف .

وأوضح مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير مدرعة وآليتين للمرتزقة بعبوات ناسفة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف ما أدى إلى مصرع طواقمهم مؤكداً تنفيذ عملية نوعية لوحدة الهندسة أدت إلى مقتل العديد من المرتزقة في المهاشمة.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت مرتزقة العدوان في معسكر السلان بمديرية المصلوب محققةً إصابات مؤكدة في صفوفهم.

وكان عدد من المرتزقة بينهم متزعمون قتلوا في وقت سابق اليوم خلال انكسار زحف لهم على مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف.