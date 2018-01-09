مقتل مستوطن صهيوني في حادثة اطلاق نار في نابلس

قتل مستوطن إسرائيلي اليوم إثر إطلاق نار على حافلة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قرب أراضي مواطني قرية “جيت” جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية وسط اقتحام لقوات الاحتلال لإحدى القرى الفلسطينية المجاورة بالمنطقة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام الاحتلال أن المستوطن قتل بعد إصابته إثر إطلاق النار على الحافلة التي كانت تقل مجموعة مستوطنين قرب نابلس.

إلى ذلك حذر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية بالسلطة الفلسطينية غسان دغلس من أعمال عربدة واعتداءات قد تقوم بها عصابات المستوطنين التي تجمعت في محيط قرية بورين والطريق المؤدي إلى قلقيلية مشيراً إلى أن عددا منهم أقدم على مهاجمة مركبات الفلسطينيين بالحجارة على دوار حوارة جنوب نابلس.