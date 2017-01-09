مقتل معاون متزعم تنظيم داعش الإرهابي في ضربة للقوة الجوية العراقية بالموصل‏

أعلن مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية اليوم مقتل معاون متزعم تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية نفذتها القوات العراقية وسط مدينة الموصل.

وقال المصدر لموقع السومرية نيوز إن “القوة الجوية العراقية بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت ضربة جوية في الموصل وتحديداً بمنطقة الإصلاح الزراعي أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين من بينهم المدعو “أبو لؤي” معاون الإرهابي ابو بكر البغدادي”.

وكانت القوات العراقية بدأت في السابع عشر من تشرين الأول الماضي عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الموصل من إرهابيي “داعش” كما أطلقت مؤخراً المرحلة الثانية من العملية العسكرية حيث حررت خلال الأشهر الماضية العديد من أحياء المدينة إضافة إلى عشرات القرى في محيطها، مكبدة الإرهابيين خسائر فادحة.