مقتل نحو مئة إرهابي من “داعش” بضربات نفذها سلاح الجو العراقي على مقرات للتنظيم

قتل نحو مئة إرهابي من “داعش” بضربات نفذها سلاح الجو العراقي على مقرات للتنظيم، في قضاءي عنه والقائم غرب محافظة الأنبار.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان أوردته “السومرية نيوز” اليوم إن “طائرات القوة الجوية نفذت 11 ضربة جوية في قضاء عنه 210 كم غرب الرمادي وأربع ضربات جوية في قضاء القائم 350 كم غرب الرمادي أسفرت عن قتل أكثر من 47 إرهابيا في قضاء عنه و53 إرهابيا في القائم وتم استهداف خلايا هذه العصابات التي تعمل باتجاه بغداد”.

وأوضح البيان أن الضربات الجوية أسفرت أيضا عن تدمير مواقع تصنيع القنابل والصواريخ ومعامل تفخيخ العجلات ومكان مخصص للطائرات المسيرة.

إلى ذلك أعلن قائم مقام قضاء الخالص بمحافظة ديالى عدي الخدران أن حصيلة الاقتتال الداخلي بين إرهابيي تنظيم “داعش” في قرية البو بكر على الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين بلغت 15 قتيلا.

وقال الخدران إن “الاقتتال المستمر منذ عدة أيام نشب بين إرهابيين من تنظيم داعش قادمين من الحويجة وآخرين من مطيبيجة نتيجة الاتهامات المتبادلة بين متزعمين منهم حول الخسائر الفادحة التي تعرض لها التنظيم الإرهابي في عمليات تطهير مطيبيجة التي جرت مؤخرا والتي شكلت ضربة قوية للإرهابيين”.

وكان قيادة عمليات دجلة قامت نهاية الأسبوع الماضي بعملية عسكرية واسعة لتطهير منطقة مطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين أسفرت عن مقتل 80 إرهابيا من تنظيم “داعش” الإرهابي بينهم متزعمون.