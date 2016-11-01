مقتل وإصابة آخرين شخص بسقوط مروحية في سوتشي الروسية

صرح مصدر في خدمة الطوارئ اليوم الثلاثاء، أن مروحية سقطت على منزل بمنطقة أدلر في مدينة سوتشي جنوب روسيا، وأن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

وقال المصدر لوكالة «نوفوستي»: سقطت مروحية «ايه سي – 50» على سقف المنزل رقم 37 في شارع تسيمليانسكايا، وحسب المعلومات الأولية تضرر 6 أشخاص أحدهم قتل.

وقال شاهد عيان، من المفترض أن طائرة مروحية كانت قد سقطت أثناء قيامها بجولة سياحية لمشاهدة المعالم السياحية القريبة من سوشي، في وادي «إيميريتينكسايا».

وأكد متحدث إدارة الطوارئ الروسية في المنطقة، وقوع الحادث، ولكنه لم يؤكد عدد الضحايا.