مقتل وإصابة أكثر من 59 شخصاً في اقتحام شاحنة لسوق في برلين

قتل تسعة أشخاص وجرح أكثر من 50 آخرين فى اقتحام شاحنة لسوق فى برلين.

ونقلت قناة “دوتشي فيلي” عن المتحدثة باسم الشرطة الالمانية قولها إن: “شاحنة اقتحمت مساء اليوم سوقا أقيم بمناسبة عيد الميلاد وسط برلين ما أدى إلى مقتل تسعة اشخاص وسقوط ما لا يقل عن خمسين جريحا” مشيرة إلى أن بعضهم بحالة الخطر.

وأعلنت المتحدثة إلقاء القبض على مشتبه به في حادث الدهس واصفة ما جرى بالاعتداء الإرهابي