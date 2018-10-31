مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي في الجوف

قتل وأصيب العشرات من قوات ومرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في العديد من المناطق اليمنية، وأوضح مصدر عسكري أن العشرات من المرتزقة قتلوا أو أصيبوا في تفجير في تبة الحلواء بمحافظة الجوف وفي عملية هجومية على مواقعهم في صبرين في خب والشعف، وتمّ اغتنام أسلحة متنوعة، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لهم في الضيق بمديرية صرواح في محافظة مأرب وفي جيزان ونجران والساحل الغربي محققا إصابات مباشرة في صفوفهم.

ووفقاً للمصدر فقد قتل وجرح أيضاً العشرات من المرتزقة في كمين أثناء محاولتهم التسلل قرب منفذ البقع بنجران، فيما دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية للمرتزقة في صحراء الأجاشر ما أدى إلى مقتل وإصابة من كانوا على متنها. إلى ذلك، أعلن المصدر عن تدمير عربة برادلي أميركية لقوات العدوان السعودي بصاروخ موجه غرب تويلق في جبهة جيزان.

في المقابل، شنت مقاتلات تحالف العدوان السعودي غارات على مواقع للمليشيات في منطقة كيلو 16 وكيلو 10 شرقي المدينة، استشهد وأصيب خلالها العشرات، فيما أصيب مواطنان يمنيان بنيران قوى العدوان السعودي في البيضاء، وأكد مصدر أمني إصابة مسافرين اثنين إثر استهداف تحالف العدوان للحافلة التي تقلهم في الخط العام.