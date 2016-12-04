مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة النظام السعودي بعمليات للجيش اليمني في صعدة

سقط العشرات من مرتزقة النظام السعودي قتلى ومصابين خلال عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم في منفذ علب الحدودي في محافظة صعدة اليمنية.

وذكر مصدر عسكري لموقع المسيرة نت اليمني أن مرتزقة العدوان السعودي “نفذوا اليوم زحفا على منفذ علب الحدودي في صعدة تحت غطاء جوي مكثف حيث تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من التصدي لهم وايقاع عشرات القتلى والمصابين في صفوفهم اضافة الى تدمير 6 آليات ومقتل من بداخلها”.

كما تمكن الجيش اليمني واللجان من التصدي لمحاولة زحف أخرى لمرتزقة العدوان السعودي على منطقة الفراوش في محافظة تعز وقنص اثنين من المرتزقة في جبل هان.

وفي محافظة البيضاء تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية اليمنية من تفكيك عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية بمديرية القريشية.

إلى ذلك واصل طيران العدوان السعودي غاراته الجوية منذ فجر اليوم مستهدفا محافظات صنعاء ومأرب وصعدة.