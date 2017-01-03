مقتل وإصابة ستة عراقيين بتفجير إرهابي انتحاري غرب مدينة الرمادي

قتل ثلاثة عراقيين وأصيب ثلاثة آخرون بتفجير إرهابي انتحاري غرب مدينة الرمادي في محافظة الأنبار غرب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله: إن “التفجير الإرهابي الانتحاري الذي استهدف نقطة للجيش في منطقة الكيلو 18 غرب الرمادي أدى إلى مقتل ثلاثة اشخاص بينهم جندي وإصابة ثلاثة آخرين بينهم جنديان”.

من جهة أخرى أعلن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أن الهجوم الذي استهدف أمس مركزا للشرطة في سامراء شمال العاصمة العراقية بغداد أسفر عن مقتل ثلاثة من الشرطة العراقية بينهم ضابط.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الأمني قوله: إن “إرهابيين انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة ويحملون اسلحة خفيفة ومتوسطة هاجموا مركز شرطة المتوكل بوسط مدينة سامراء ما أدى إلى مقتل ثلاثة شرطيين بينهم ضابط برتبة مقدم”.

وكانت الشرطة العراقية أعلنت أمس مقتل خمسة إرهابيين انتحاريين من الذين هاجموا المركز.