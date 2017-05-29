مقتل وإصابة عدد من اليمنيين في غارات لطائرات النظام السعودي

قتل وأصيب عدد من المواطنين اليمنيين في غارات جديدة شنتها طائرات النظام السعودي على مناطق بمحافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر يمني قوله إن “طيران العدوان السعودي شن غارة على منطقة العريش بمديرية موزع بمحافظة تعز ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى فيما قتل مواطنان على الأقل بغارة استهدفت سيارة في جبل عقار بالمديرية نفسها”.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن 13 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة خلال الساعات الماضية.

إلى ذلك واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليمنية دك تحصينات ومواقع جيش العدوان السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ أورغان على تجمعات وآليات وجنود سعوديين في معسكر الدغارير غرب الخوبة بجيزان كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في موقع المعريضة محققة إصابات مباشرة.

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في معسكر رجلا والفواز في نجران وفي منفذ علب بمنطقة عسير محققة إصابات مباشرة.

وفي محافظة تعز استهدف الجيش واللجان الشعبية اليمنية آلية عسكرية وتجمعات لمرتزقة العدوان السعودي شمال المخا ومديرية ذباب.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان شمال المخا واستهدفوا بقصف مدفعي تبة السيمن بمديرية ذباب محققين إصابات مباشرة.

ويواصل نظام بني سعود اعتداءاته شبه اليومية على المحافظات اليمنية منذ 26 آذار من عام 2015 حيث أدى عدوانه إلى مقتل آلاف اليمنيين وتدمير البنية التحتية وإلحاق أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة في اليمن.