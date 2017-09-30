مقتل وإصابة عدد من جنود ومرتزقة النظام السعودي في اليمن

قتل عدد من جنود النظام السعودي ومرتزقته وأصيب آخرون في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم بمختلف الجبهات في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري تأكيده مقتل وجرح العشرات من المرتزقة في عملية مباغتة نفذها الجيش واللجان الشعبية في موقع الشبكة قبالة منفذ الخضراء في نجران بينما قصفت المدفعية مواقع النظام السعودي في رقابة السديس ومرتفعات رجلا وشرق موقع الفواز وخلف موقع الطلعة وموقع الشبكة والتبة البيضاء.

كما أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان عددا من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات جنود نظام بني سعود ومرتزقته قبالة منفذ الخضراء محققة إصابات مباشرة وتم تفجير الية عسكرية تابعة لهم بالمنطقة نفسها في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديين في موقعي مستحدث حامية قزع ومركز جلاح العسكري في جيزان إضافة إلى استهداف تجمعاتهم بمنطقة حمير وتبة الجزامي بالكدحة في مديرية مقبنة والتي أسفرت عن مقتل اثنين منهم وإصابة آخر.

إلى ذلك أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات للمرتزقة في منطقة الهاملي أسفر عن مقتل عدد منهم.

وكان طيران النظام السعودي ارتكب أمس مجزرة جديدة في محافظة صعدة راح ضحيتها ثمانية مدنيين يمنيين.

ويشن نظام بني سعود عدوانا على اليمن وشعبه منذ أكثر من سنتين طال المرافق العامة والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وخلف آلاف القتلى والمصابين كما يواجه سكانه انتشارا واسعا للجوع والنزوح الداخلى وتفشيا غير مسبوق لوباء الكوليرا فضلا عن الحصار المفروض على الشعب اليمني والذي أدى إلى تردي الأوضاع الصحية والمعيشية بشكل عام في البلاد.