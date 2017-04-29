مقتل وإصابة عدد من مرتزقة نظام بني سعود بقصف مدفعي على مأرب في اليمن

قتل عدد من مرتزقة نظام بني سعود وأصيب آخرون خلال استهداف مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لهم اليوم في وادي الربيعة بمديرية صرواح في محافظة مأرب.

وذكر مصدر عسكرى لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن ” القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم أطلقت صلية من الصواريخ على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في المخا بمحافظة تعز محققة إصابات مباشرة في صفوفهم في حين استهدفت تجمعا آخر لهم في الموسم بجيزان بصاروخ باليستي ” قاهر إم 2 ” “.

وكان جنديان سعوديان قتلا أمس الأول جراء انفجار لغم أرضي واطلاق قذائف في منطقة جازان قرب الحدود مع اليمن

ويشن النظام السعودى منذ اكثر من عامين عدوانا على اليمن يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف آلاف القتلى والمصابين إضافة إلى تدمير هائل في الممتلكات العامة الخاصة والبنى التحتية الحيوية