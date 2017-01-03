مقتل وإصابة يمني في غارة لطيران العدوان السعودي على محافظة صعدة

قتل يمني وأصيب آخر بجروح جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي على منازل اليمنيين في مدينة ضحيان بمديرية مجز في محافظة صعدة شمال اليمن.

وقال مصدر أمنى يمني لموقع المسيرة نت “إن طيران العدوان السعودي شن صباح اليوم غارة على الأحياء السكنية في مدينة ضحيان ما أدى إلى استشهاد مواطن واصابة آخر وتدمير عدة منازل”.

ولفت المصدر الى أن محافظة صعدة تعرضت مساء أمس لقصف صاروخي سعودي طال مناطق متفرقة من مديريتي شدا والظاهر.

وردا على جرائم النظام السعودي ومرتزقته بحق الشعب اليمني استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي جنوب ذباب في محافظة تعز ما ادى لسقوط قتلى ومصابين في صفوفهم وفقا لمصدر عسكري.

وفي محافظة الجوف قتل وأصيب عدد من المرتزقة إثر استهداف المدفعية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعاً لهم أسفل العقبة المطلة على مديرية الحزم مركز المحافظة.

إلى ذلك قال مصدر عسكري يمني ان عددا من مرتزقة العدوان قتلوا جراء إطلاق صاروخ من طراز زلزال 2 على أحد المواقع التابعة للمرتزقة في منطقة وقز في مديرية المصلوب في محافظة الجوف.